«Украинские железные дороги» перенесли нулевой километр из Москвы в Киев

Нулевой километр украинских железных дорог будут отсчитывать от Киева, а не от Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Украинские железные дороги». Символическую табличку с нулевым километром установили на первой платформе Центрального вокзала в Киеве.

«Раньше мы видели километражные отметки на главном вокзале страны, на которых было отмечено 856/857 км. Почему? Потому что около сотни лет у нас был расчет нулевого километра от России. Кладем этому конец. Теперь нулевой километр украинских железных дорог здесь, в Киеве, на Центральном вокзале»,— рассказал председатель правления АО «Укрзализныця» Александр Камышин, его слова приводит пресс-служба.

В течение трех лет все знаки с обозначением километров на железных дорогах Украины заменят на новые — светоотражающие. Нововведения будут входить в трехлетнюю программу «дерусификации», организованную «Украинскими железными дорогами».

Анастасия Ларина