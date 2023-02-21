Что тут дума

Депутаты городской думы на профильном комитете обсудили вопрос о передаче полномочий по установлению тарифа на проезд в общественном транспорте в ведение администрации города Перми. С такой инициативой ранее выступил глава Перми Алексей Демкин. Спорный некогда вопрос на этот раз обошелся без бурных обсуждений. Лишь два депутата выступили против этого решения, ответив, что не имеют «морального права» проголосовать за такое решение. Несмотря на это, многие депутаты согласились, что вопрос изменения тарифа на транспорт должен перейти из разряда политических в социальные, и большинством голосов предложение поддержали с единственной рекомендацией — уведомлять думу о планируемом повышении тарифа за 30 дней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сегодня и. о. начальника департамента транспорта Анастасия Иконникова в рамках комитета Пермской городской думы по экономическому развитию озвучила предложение о передаче части полномочий по управлению регулированием тарифов в сфере пассажироперевозок и багажа общественным транспортом Перми. Такая возможность, по ее словам, предусмотрена федеральным законодательством. При этом госпожа Иконникова подчеркнула, что «не планируется существенных изменений в методику расчета и размера тарифов». Она пообещала, что будет сохранен подход определения экономически обоснованного тарифа. Чиновница напомнила, что в настоящее время на обслуживание практически всех муниципальных маршрутов регулярных перевозок заключены долгосрочные контракты со сроком действия от трех до пяти лет. «Значение пассажиропотока имеет позитивную динамику, в связи с чем индексация экономически обоснованного тарифа не превысит значений инфляции. Плановая индексация тарифа позволит сохранить качество предоставляемых пассажирам услуг, формировать и развивать маршрутную сеть, при этом сохраняя экономический баланс отрасли»,— заверила Анастасия Иконникова.

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», в начале февраля глава Перми Алексей Демкин внес в гордуму проект изменения порядка утверждения транспортных тарифов. Согласно документу, в правилах организации транспортного обслуживания населения авто- и электротранспортом предлагается закрепить норму о том, что тариф на перевозку пассажиров и багажа устанавливается администрацией Перми. Теми же поправками исключается необходимость утверждения тарифа решением Пермской гордумы. Пермская гордума утверждала тариф на проезд в общественном транспорте с момента своего образования в 1990-х годах. Вопрос об увеличении тарифа всегда проходил в условиях жесткой политической борьбы: депутаты изо всех сил сопротивлялись этому, блокируя инициативы мэрии. В 2014 году по инициативе тогдашнего вице-мэра Анатолия Дашкевича администрация вышла с инициативой к правительству Пермского края о передаче полномочий по регулированию тарифов Региональной службе по тарифам (РСТ). Однако депутаты отказались поддержать эту инициативу.

Вопрос о передаче полномочий прошел практически без обсуждений. Единственная поправка к проекту поступила от председателя Пермской городской думы Дмитрия Малютина. Он предложил включить в проект рекомендацию предоставлять информацию в гордуму о планируемом установлении нового тарифа не позднее чем за 30 дней до дня принятия решения.

Против передачи полномочий в рамках комитета высказались два народных избранника. Депутат Марк Коробов отметил, что основная и единственная задача депутатского корпуса — это работа в интересах жителей. «Я точно никогда не соглашусь с тем, что к тарифу необходимо подходить исключительно с экономической точки зрения, а не с социальной. Невозможно отстаивать интересы жителей, если постоянно слагать с себя полномочия в пользу администрации и снимать с себя ответственность по тем или иным вопросам»,— считает он.

Его поддержал депутат Эдуард Мирзамухаметов, подчеркнув, что у него двоякое отношение к данному вопросу. По его мнению, с одной стороны — решение вопроса по тарифу должны принимать профильные специалисты, но в сегодняшних реалиях покупательская способность населения снижается, а за последние два года стоимость проезда существенно выросла. «Мы прекрасно понимаем, зачем происходит данная передача полномочий. И у меня на сегодняшний день складывается впечатление, что мы как депутаты прячем голову в песок в надежде на то, что кто-то примет за нас сложное решение. В связи с этим мое решение будет следующее: не имеем морального права поддерживать»,— заявил он.

Председатель экономического комитета гордумы Арсен Болквадзе высказал противоположное мнение, заметив, что тариф очень долго был политической темой. «Резкий рост тарифа произошел именно из-за того, что на площадке думы мы всеми силами, правдами и неправдами держали и не давали повышать тариф. В итоге это сказывается на качестве перевозок, состоянии нашего бюджета. Потому что, как ни крути, источник финансирования транспортной отрасли — это тариф и участие бюджета. В ноль эта отрасль никогда работать не будет»,— подытожил депутат. В результате проект одобрили пять членов комитета, двое выступили против и один воздержался. Таким образом, экономический комитет Пермской гордумы поддержал передачу полномочий по тарифу в ведение мэрии. Окончательное решение по этому вопросу будет принято на следующей неделе в рамках заседания Пермской городской думы.

Ирина Суханова