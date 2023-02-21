Семинар «Продуктовая розница Удмуртии — 2023» пройдет в республике 1 марта

В современных непростых экономических условиях очень важно объединение усилий для поддержки регионального бизнеса и производства. Обеспечение жителей региона доступными и разнообразными продуктами питания, создание рабочих мест, формирование дополнительных налоговых отчислений невозможно без развития в Удмуртии крепкого предпринимательского сообщества в области производства и реализации продовольственной продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: архив Centre digital & media Фото: архив Centre digital & media

Эти задачи ставят перед собой организаторы семинара-совещания «Продуктовая розница Удмуртии — 2023. Проблемы, новации, пути решения» (18+), которое состоится 1 марта 2023 года в конференц-залах гостиницы «Космос».

Авторитетная площадка для встречи и общения соберет десятки представителей бизнеса и торговли Удмуртии. Участниками станут представители правительства республики, администрации Ижевска, Корпорации развития Удмуртии, управления Федеральной налоговой службы.

Пленарная дискуссия включит актуальные темы для бизнес-сообщества региона: возможности взаимодействия и кооперации производителей и продавцов Удмуртии, поддержка со стороны Корпорации развития Удмуртии, формы развития продуктовой розницы в городе Ижевске, новые инструменты работы, возможности цифровизации для развития отрасли, основные аспекты продажи маркированных товаров, возможности сбыта продукции фермерских хозяйств через розничную торговлю в Удмуртии, ключевые изменения налогового законодательства в 2023 году: что надо знать бизнесу, работающему в сфере торговли.

Соорганизаторы и партнеры семинара — Медиа Группа «Парацельс» (издатель журналов «Деловая репутация» и «Агропром Удмуртии»), Министерство промышленности и торговли Удмуртии, компания AIRAN market (Айран маркет, первый цифровой дистрибьютор для глобального FMCG рынка) — уверены, что мероприятие станет значимым событием для Удмуртии, послужит развитию местного бизнеса, укреплению экономического базиса региона.

Место проведения: гостиница Cosmos, Ижевск, Бородина, 25 (бывший отель Парк-ИНН Ижевск). Участие в семинаре — бесплатное. Регистрация участников начнется с 8:30, пленарное заседание пройдет с 9:00 до 13:00, далее участники смогут продолжить общение, ознакомиться с презентациями продукции локальных и федеральных производителей.

Для участия достаточно заполнить регистрационную форму «ВКонтакте» или формате гугл-документа.