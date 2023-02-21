Один член экипажа затонувшего в Новороссийске сухогруза погиб

В результате крушения сухогруза Seamark в Цемесской бухте рядом с Новороссийском один человек погиб. Он был членом экипажа затонувшего судна. Остальные десять членов команды спасены, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта.

Ранее сегодня, 21 февраля, в МЧС России поступила информация о том, что на одном из сухогрузов, находящихся на стоянке в районе порта Новороссийск, произошла авария. Судно, которое следовало под флагом Коморских островов, переломилось пополам и затонуло. Все члены экипажа — граждане России. На борту сухогруза находилось 3 тыс. т мраморной крошки.

Эрдни Кагалтынов