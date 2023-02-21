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Коммерсантъ FM
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обновлено 15:59

В акватории Новороссийска во время шторма затонул сухогруз

В Цемесской бухте рядом с Новороссийском идут спасательные работы, во время шторма здесь затонул сухогруз Seamark, информацию из соцсетей о происшествии «Ъ» подтвердили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Один из 11 спасенных членов экипажа погиб, один находится в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба МЧС агентству «РИА Новости».

В МЧС России поступила информация о том, что на одном из сухогрузов, находящихся на стоянке в районе порта Новороссийск, произошла авария. На место были направлены спасатели Геленджикского отделения ЮРПСО МЧС России.

Анна Перова, Краснодар

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