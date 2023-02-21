Жительница Саратова подозревается в даче взятки судебному приставу

Во Фрунзенском районе Саратова в отношении горожанки возбудили уголовное дело о даче взятки. Об этом сообщает СУ СК.

По данным следствия, 16 февраля подозреваемая передала 50 тыс. руб. одному из руководителей районного отдела судебных приставов. Незаконное вознаграждение предназначалось за прекращение исполнительного производства и снятие запрета на регистрационные действия с ее недвижимостью.

Противоправные действия выявили сотрудники УФСБ и собственной безопасности с ГУ ФССП.

Проводятся следственные действия

Марина Ковалева