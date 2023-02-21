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В Ярославле появится улица Купца Светешникова

Во Фрунзенском районе Ярославля появится улица Купца Светешникова, которую назвали в честь знаменитого ярославского предпринимателя XVII века. Новое наименование утверждено постановлением мэрии Ярославля от 20 февраля 2023 года.

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Улица проложена в частном секторе Фрунзенского района, параллельно Доронина, рядом с переулком Пожарского, улицами Новоселковская и 2-ая Путевая. Решение о наименовании принято на городской межведомственной комиссии, и 20 февраля утверждено постановлением мэрии Ярославля.

Купец Надея Светешников был одним из самых известных русских предпринимателей первой половины XVII века, торговал с Англией и Персией и имел филиалы своей компании в Москве, Архангельске, Нижнем Новгороде, Тобольске, Якутске. В Ярославле Светешникова помнят как строителя храма Николы Надеина, который он возвел в своей усадьбе на берегу Волги в 1620-1622 годах.

Вместе с улицей Купца Светешникова в Дзержинском районе Ярославля появится и улица Сниткина. Герой России, прапорщик милиции Сергей Сниткин погиб в 1999 году в Дагестане во время контртеррористической операции.

Андрей Иванов

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