Доля «псевдожилья» на рынке апартаментов Петербурга выросла почти в четыре раза

За прошедший 2022 год в Санкт-Петербурге в четыре раза возросло количество апартаментов в сегменте «псевдожилья», вышедших на рынок. По данным Nikoliers, его средневзвешенная стоимость за год снизилась на 22%.

Назвать апартаменты «псевдожильем» можно, если девелопер не планирует передавать комплекс апартаментов в управление оператору для реализации на гостиничном рынке, продавая лоты для жизни или самостоятельной сдачи арендаторам.

Как уточняют аналитики, доля сервисных апартаментов в объеме нового предложения на рынке Петербурга сократилась с 77% в 2021 году до 64% в 2022 году. За 12 месяцев в городе стали доступны 7,8 тыс. юнитов, 2,8 тыс. из которых относятся к сегменту «псевдожилья».

«В целом по рынку апартаментов средневзвешенная цена лотов в экспозиции за 2022 год выросла на 10% и составила 280 тыс. кв. м. При этом в сегменте «псевдожилья» средняя цена квадратного метра снизилась на 22% и составила 313 тыс. рублей, а цена на сервисные апартаменты увеличилась на 25% до 260 тыс. за кв. м.»,–– следует из релиза.

В конце января «Ъ-СПб» рассказывал, что доходность апартаментов в Петербурге оттолкнулась от дна, достигнув минимального значения в 4,84%.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте