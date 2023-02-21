В Ярославле установили копию дореволюционной страховой доски

В Ярославле на улице Терешковой, 5 размещена копия дореволюционной страховой доски, рассказали «Ъ-Ярославль» в Фонде истории и краеведения им. Яна Левина. Памятный знак призван вызвать интерес горожан и туристов к историческим городским деталям и установлен в развитие идей коллекционера, краеведа и писателя Яна Левина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

«Ян являлся коллекционером и пропагандистом городских деталей. При жизни создал несколько новых деталей в Ярославле: памятник потерянному айфону, доска «На этом месте ничего не произошло» и ряд других. Они пользуются популярностью у туристов. К сожалению, в центре города не осталось ни одной страховой доски, они либо сняты коллекционерами, либо уничтожены в ходе ремонтов, последняя доска, воссозданная Яном, пропала совсем недавно. Мы решили вернуть страховую доску на улицы Ярославля, создать новую локальную достопримечательность и напомнить горожанам о незаурядном земляке»,— сообщили в фонде имени Яна Левина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание в Ярославле, на котором установлена копия страховой доски

Фото: Андрей Иванов Здание в Ярославле, на котором установлена копия страховой доски

Фото: Андрей Иванов

Точная копия доски Ярославского губернского земства выполнена из меди в мастерской «Арт-металл». Такие знаки до революции размещали на застрахованные дома страховые общества. Со временем таблички стали предметом коллекционирования. Деньги на копию были собраны ярославцами в ходе экскурсии по историческим деталям центра города, которую провели в ноябре 2022 года директор фонда Антон Голицын и экскурсовод Наталья Слободянюк.

Табличка установлена на здании кафе «Союз писателей», одним из основателей которого был Ян Левин. В планах фонда разместить в центре города еще одну страховую доску.

Андрей Иванов