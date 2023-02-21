Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ярославле установили копию дореволюционной страховой доски

В Ярославле на улице Терешковой, 5 размещена копия дореволюционной страховой доски, рассказали «Ъ-Ярославль» в Фонде истории и краеведения им. Яна Левина. Памятный знак призван вызвать интерес горожан и туристов к историческим городским деталям и установлен в развитие идей коллекционера, краеведа и писателя Яна Левина.

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

«Ян являлся коллекционером и пропагандистом городских деталей. При жизни создал несколько новых деталей в Ярославле: памятник потерянному айфону, доска «На этом месте ничего не произошло» и ряд других. Они пользуются популярностью у туристов. К сожалению, в центре города не осталось ни одной страховой доски, они либо сняты коллекционерами, либо уничтожены в ходе ремонтов, последняя доска, воссозданная Яном, пропала совсем недавно. Мы решили вернуть страховую доску на улицы Ярославля, создать новую локальную достопримечательность и напомнить горожанам о незаурядном земляке»,— сообщили в фонде имени Яна Левина.

Здание в Ярославле, на котором установлена копия страховой доски
Здание в Ярославле, на котором установлена копия страховой доски

Здание в Ярославле, на котором установлена копия страховой доски

Фото: Андрей Иванов

Здание в Ярославле, на котором установлена копия страховой доски

Фото: Андрей Иванов

Точная копия доски Ярославского губернского земства выполнена из меди в мастерской «Арт-металл». Такие знаки до революции размещали на застрахованные дома страховые общества. Со временем таблички стали предметом коллекционирования. Деньги на копию были собраны ярославцами в ходе экскурсии по историческим деталям центра города, которую провели в ноябре 2022 года директор фонда Антон Голицын и экскурсовод Наталья Слободянюк.

Табличка установлена на здании кафе «Союз писателей», одним из основателей которого был Ян Левин. В планах фонда разместить в центре города еще одну страховую доску.

Андрей Иванов

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...