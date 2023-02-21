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Ростовская область заняла второе место в номинации гастротуризма премии Russian Travel Awards

В рамках премии Russian Travel Awards Ростовская область получила второе место в номинации «Территория гастрономического туризма», сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

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Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

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Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Отмечается, что в финал всероссийского конкурса вышли 48 регионов. Всего премия предусматривала 19 номинаций. Церемония награждения прошла 17 февраля в Санкт-Петербурге.

«По своему потенциалу донская гастрономия – одно из самых перспективных направлений для развития туризма в нашем регионе. Безусловно, мы продолжим двигаться в этом направлении и подтверждать статус Вольного Дона как самого «вкусного» региона!», — цитирует пресс-служба правительства Ростовской области заместителя губернатора региона Александра Скрябина.

Анастасия Назарова

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