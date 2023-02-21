В Екатеринбурге закрылся гипермаркет «Эльдорадо» на Вайнера

В Екатеринбурге закрылся крупнейший в городе магазин бытовой техники «Эльдорадо» на ул. Вайнера, 46. В пресс-службе сети порталу Е1.ru qзакрытие объяснили экономическими причинами и сложностью выстраивания «конструктивного диалога» с арендодателем».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Магазин «Эльдорадо» открылся более 15 лет назад и был одним из первых филиалов сети в городе. В момент открытия гипермаркет занимал четыре этажа общей площадью 11 тыс. кв. м. Позже площадь магазина была сокращена, а в здании открылись ритейлеры спортивных товаров «Спортмастер», Decathlon и «Кант».

Напомним, магазин французской сети Decathlon на ул. Вайнера закрылся еще в апреле прошлого года. В компании объясняли, что после начала спецоперации на Украине и введения санкций возникли трудности с поставками товаров и продолжением работать в России.

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