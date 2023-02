Неспешная жизнь на атолле Раа

Сорок минут лета от столицы на самолетике мальдивской компании Trans Maldivian Airlines — и вы на атолле Раа в новом, открывшемся в октябре прошлого года пятизвездочном курорте Emerald Faarufushi Resort & Spa итальянской сети The Emerald Collection. Это второй комплекс сети на Мальдивах, первым стал Emerald Maldives Resort & Spa. Оба они входят в The Leading Hotels of the World — коллекцию тщательно отобранных премиальных отелей и курортов по всему миру.

Emerald Faarufushi Resort & Spa — более камерный, чем его предшественник. Курорт состоит из 80 вилл на воде и на суше, 70 из которых — с бассейном. Комплекс утопает в тропической зелени, а собственная лагуна с бескомпромиссно-голубой водой и природным коралловым рифом площадью 100 гектаров умиротворяет и расслабляет.

В целом на острове все устроено так, чтобы вы отпустили контроль и полностью расслабились, причем немедленно. К каждой вилле приставлен батлер, который призван взять на себя решение всех вопросов, а специальное приложение, которое можно установить на телефон, не только позволит очень быстро исследовать все возможные ресурсы острова, но и забронировать ресторан, спа и прочие активности курорта. Передвигаться по острову можно традиционно: либо на велосипеде, либо вызвав местное такси — багги, либо пешком (обойти остров можно за 15 минут).

Курорт придерживается концепции Deluxe All Inclusive, а это значит, что в стоимость проживания включена и программа развлечений, и занятия водными немоторизованными видами спорта, а также посещение пяти ресторанов и баров а-ля карт, где на завтраке вас уже ждет два вида французского шампанского, а днем — обширная винная карта и первоклассный сомелье. В дополнение к этому — целая карта коктейлей, их принесут прямо на пляж, или к бассейну. Практикуются как знаковый для мальдивского люксового отдыха «плавающий завтрак», который подадут в ваш бассейн на вилле, так и частные пикники на отдельном острове, куда вас доставят на мальдивской лодке дхони.

В Emerald Faarufushi Resort & Spa предусмотрено все для активного и расслабляющего отдыха: корты для большого и падел-тенниса, спортивный клуб с профессиональным оборудованием, возможность заниматься йогой и медитацией. Для полного расслабления — спа-центр с архитектурой в балийском стиле. Для маленьких путешественников в отеле предусмотрен клуб Dolphin Kids Club.

Сеть The Emerald Collection заботится о том, чтобы оказывать как можно меньшее влияние на окружающую среду, насколько это возможно. Здесь полностью отказались от использования пластика, реализуют инициативы по восстановлению коралловых рифов, а также установили прямо на острове собственную систему опреснения и бутилирования воды.

Ольга Карпова