В двух петербургских больницах развернут дополнительные койки для больных коронавирусом

Две больницы в Санкт-Петербурге развернут дополнительные койки для пациентов с коронавирусом. Они появятся в Госпитале для ветеранов войн и Александровской больнице, рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург» глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

В случае необходимости могут развернуть дополнительные койки. В настоящее время в городе действуют семь стационаров. Господин Лисовец обратил внимание, что пациенты с пневмонией в среднем остаются в больницах по 5-7 дней, а не по две недели.

Напомним, что сейчас в городе болеют ОРВИ, гриппом и коронавирусом почти 30 тыс. петербуржцев.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Роспотребнадзор назвал ситуацию с коронавирусом в Петербурге нестабильной.

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