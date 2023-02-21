«Для Арсенала важно его сообщество»

— У многих в Нижнем Новгороде сложилось ощущение, что Анна Марковна Гор (соосновательница и первый директор – «Ъ-Приволжье») – это Арсенал, а Арсенал – это Анна Марковна. Это, к счастью, не так. У нас 15 творческих сотрудников, которые, так или иначе, отвечают за все, что в Арсенале происходит. Я один из них, правда, теперь моя функция чуть-чуть поменялась.

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Все, что было сделано в Арсенале, что запланировано на следующие годы – это заслуга коллектива, где у каждого есть право голоса. И у Анны Марковны, несмотря на то, что она была директором, тоже был только один голос. Мы все могли объединиться и, например, не принять какой-то проект, который она предлагала. У нас очень демократическая система.

Перед Новым годом мы проводили очередной творческий совет, обсуждали будущее Арсенала – каким он может стать через 10-15 лет – и решили уточнить нашу миссию. Мы всегда говорили, что создаем пространство художественной коммуникации для развития человека и территории. Но каждое наше событие связано с партнерами, зрителями, друзьями.

Мы поняли, что Арсенал – это не только культурное пространство. Для нас важно сообщество, важно относиться друг к другу с чуткостью и вниманием.

Что касается дальнейшего международного сотрудничества, очевидно, что последние годы мир сталкивается с новыми вызовами и вынужден как можно быстрее на них реагировать. В этом смысле планы Арсенала стали даже не среднесрочными, а краткосрочными. Присматриваемся, с кем сможем дальше сотрудничать – в прошлом году один из международных проектов по понятным причинам у нас отменился. У нас есть доступ к коллекции Пушкинского музея, налажен творческий обмен с ними, придумываем серию выставок медиа-искусства. Мы понимаем, что действуем в очень изменчивых условиях.

Записала Анастасия Еремина