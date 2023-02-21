В Татарстане будут судить группу людей за мошенничество на 2,7 млн рублей

В Татарстане под суд пойдет группа людей, которую обвиняют в мошенничестве на 2,7 млн руб. Об этом говорится в сообщении МВД по региону.

Преступную деятельность обвиняемые вели в августе 2021 года в Татарстане. Как считает следствие, всего они совершили 11 преступлений под предлогом «родственник попал в беду».

Следствию позже удалось установить личность одного из обвиняемых, который сам забирал деньги у потерпевших. Его задержали в аэропорту Казани. А затем в Москве были задержаны и остальные фигуранты. Сейчас все они находятся под арестом.

"Ъ-Казань"