В Кузбассе четверо жителей незаконно добыли природный уголь на 0,8 млн рублей

Следователи ГУ МВД России по Кемеровской области завершили уголовное дело в отношении четырех местных жителей, которых обвиняют в нелегальной добыче каменного угля на 0,8 млн руб. Им грозит лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб.

Предварительно установлено, что 49-летний житель Прокопьевска предложил трем знакомым, ранее работавших на угольном предприятии, совместно начать незаконную добычу. Привлек к работам тяжелую технику, а также организовал сбыт угля.

«Сообщники ввели в заблуждение горнорабочих относительно законности своей деятельности. По их указанию работники подготовили нелегальный разрез, вывезли грунт и занимались охраной участка», - говорится в сообщении полиции.

Всего за восемь месяцев им удалось добыть порядка 650 т каменного угля. Часть этого объема мужчины продали в Кузбассе и Алтайском крае.

В 2022 году в Красноярском крае местного предпринимателя уличили в незаконной добыче угля. По данным ГУ МВД региона, бизнесмен реализовывал добытый им уголь физлицам и предприятиям. Доход от этой деятельности превысил 500 млн руб.

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Лолита Белова