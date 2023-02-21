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Дебиторку ТД «Подшипник» продают за 327,3 млн рублей

На торги за 327,3 млн руб. выставлена  дебиторская задолженность банкротного ЗАО ТД «Подшипник». Информация об этом содержится в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.  

Одним лотом реализуется право требования к Дмитрию  Квиткину в размере 363,3 млн руб. 

ЗАО ТД «Подшипник» признано банкротом в январе 2016 года по решению АСКК. 14 февраля АСКК продлил конкурсное производство сроком на три месяца. Рассмотрение дела в рамках конкурсного производства назначено на 26 апреля.

ЗАО ТД «Подшипник» зарегистрировано в 2002 году в Усть-Лабинске. Основной вид деятельности – оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.

Екатерина Мухамедова

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