Дебиторку ТД «Подшипник» продают за 327,3 млн рублей

На торги за 327,3 млн руб. выставлена дебиторская задолженность банкротного ЗАО ТД «Подшипник». Информация об этом содержится в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Одним лотом реализуется право требования к Дмитрию Квиткину в размере 363,3 млн руб.

ЗАО ТД «Подшипник» признано банкротом в январе 2016 года по решению АСКК. 14 февраля АСКК продлил конкурсное производство сроком на три месяца. Рассмотрение дела в рамках конкурсного производства назначено на 26 апреля.

ЗАО ТД «Подшипник» зарегистрировано в 2002 году в Усть-Лабинске. Основной вид деятельности – оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.

Екатерина Мухамедова