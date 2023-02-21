В Набережных Челнах подростку объявили предостережение за информацию о террористическом движении

Набережночелнинская прокуратура объявила несовершеннолетнему жителю предостережение за размещенную в сети информацию о запрещенном в РФ движении «Колумбайн». Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным надзорного органа, информацию о запрещенном террористическом движении подросток разместил в Telegram. Предостережение о недопустимости нарушения законодательства в сфере противодействия экстремизму ему выдали 7 февраля в присутствии законного представителя.

Напомним, движение «Колумбайн» в РФ было признано террористическим в феврале 2022 года по решению Верховного суда страны.

"Ъ-Казань"