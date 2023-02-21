В Краснодаре льготу на бесплатное питание распространят на детей всех участников СВО

В Краснодаре ввели бесплатное одноразовое питание в школах для детей всех участников СВО, которые учатся в 5-11 классах. Новую меру поддержки утвердили на очередном 54-м заседании гордумы, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Теперь бесплатное питание смогут получать не только дети мобилизованных, но и добровольцев и контрактников, которые погибли. Ранее льгота была доступна только для сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Кроме того, на заседании гордумы расширили перечень лиц, которые могут получить бесплатную юридическую помощь. Теперь эту меру поддержки могут оказать членам семьи погибшего в ходе СВО.

Татьяна Ручкина

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