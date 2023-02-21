В праздники увеличат количество вагонов поездов «Орлан» на маршруте Уфа – Оренбург

В праздничные дни февраля вдвое увеличат количество вагонов пригородных поездов «Орлан» на маршруте Уфа – Кумертау – Оренбург. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Вместо трех вагонов 22, 23 и 26 февраля 2023 года выпустят составы с шестью вагонами. Решение обусловлено высокой популярностью маршрута среди населения.

Пригородный поезд «Орлан» сообщением Уфа – Кумертау был запущен в апреле 2021 года. Спустя пять месяцев маршрут продлили до Оренбурга. При это пригородное пассажирское железнодорожное сообщение между двумя региональными центрами не функционировало 11 лет. Время в пути составляет чуть более шести часов.

«Южный экспресс» по пути следования делает остановки на станциях Дема, Карламан, Стерлитамак, Салават, Мелеуз, Кумертау, Мурапталово, рзд. 24 км (село Октябрьское). В январе 2023 года поезд перевез 500-тысячного пассажира.

Андрей Сазонов