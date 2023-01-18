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«Южный экспресс» по маршруту Уфа – Кумертау – Оренбург перевез 500-тысячного пассажира

«Южный экспресс» по маршруту Уфа – Кумертау – Оренбург перевез 500-тысячного пассажира, сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги. Юбилейная цифра зафиксирована 17 января 2023 года.

Пригородный поезд «Орлан» сообщением Уфа – Кумертау был запущен в апреле 2021 года. Спустя пять месяцев маршрут продлили до Оренбурга. При это пригородное пассажирское железнодорожное сообщение между двумя региональными центрами не функционировало 11 лет. Время в пути составляет чуть более шести часов.

«Южный экспресс» по пути следования делает остановки на станциях Дема, Карламан, Стерлитамак, Салават, Мелеуз, Кумертау, Мурапталово, рзд. 24 км (село Октябрьское).

Андрей Сазонов

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