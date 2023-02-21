Прекращено уголовное преследование бывшего заместителя главы администрации Саратова Антона Корнеева

Судья Волжского районного суда Саратова Анатолий Рыблов удовлетворил ходатайство обвинения и защиты бывшего заместителя главы администрации областного центра Антона Корнеева о переквалифицировании уголовного дела в отношении него и прекращении уголовного преследования по истечению срока давности.

С ходатайством о переквалифицировании двух эпизодов воспрепятствования законной предпринимательской деятельности (ч. 1 ст. 169 и ч. 2 ст. 169 УК РФ) и трех эпизодов превышения должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) на халатность (ч.1 ст.293 УК РФ) на прениях выступил государственный обвинитель Андрей Склемин. От сказал, что в ходе разбирательств выяснилось, что Антон Корнеев не давал подчиненным прямых указаний принимать незаконные решения и умышленность действий бывшего чиновника мэрии установлена не была.

Адвокат Эвелина Макеева попросила прекратить уголовное преследование в отношении ее доверителя в связи с истечением срока давности, так как «срок давности по преступлениям небольшой тяжести составляет два года».

Судья Анатолий Рыблов удовлетворил оба ходатайства и прекратил уголовное преследование Антона Корнеева.

Антон Корнеев был задержан вместе с экс-замглавы администрации Саратова по архитектуре и градостроительству Андреем Гнусиным и бывшим председателем комитета по архитектуре Виталием Желановым, которым также вменяют преступления, связанные с предоставлением земельных участков. Дела в отношении последних пока находятся на стадии предварительного следствия.

Сергей Петунин