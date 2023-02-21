В центре Челябинска перекроют движение из-за митинга-концерта

В Челябинске 22 февраля ограничат движение транспорта на нескольких улицах в центре города. Это связано с проведением митинга-концерта в парке Гагарина, сообщает мэрия.

Движение транспорта будет полностью закрыто с 6 утра до окончания мероприятия на улицах Коммуны на участке от Энгельса до Второго институтского переулка и Энтузиастов – от Коммуны до проспекта Ленина. На это же срок будет ограничен въезд на парковки у памятника Курчатову и во Втором институтском переулке.

Митинг-концерт «Слава защитникам Отечества» начнется в 15 часов 22 февраля в Центральном парке культуры и отдыха Ю.А. Гагарина. На мероприятии выступит Вадим Самойлов из распавшейся группы «Агаты Кристи».