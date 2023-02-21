На развитие туризма в Новосибирской области направят 130 млн рублей

Объем средств по госпрограмме «Развитие туризма в Новосибирской области будет увеличен до 139,3 млн руб., сообщает правительство региона. В 2022 году он составил 104,7 млн руб. Средства в виде субсидий и грантов были направлены районам области на благоустройство и реконструкцию объектов туризма, развитие инфраструктуры, приобретение туристского и гостиничного оборудования, обустройства турмаршрутов и др.

По словам главы минрегионразвития Льва Решетникова, поддержано 22 предпринимательские инициативы на общую сумму 60 млн руб. На развитие инфраструктуры отдыха 20 млн рую. субсидий были выделены Черепановскому, Карасукскому, Чановскому и Маслянинскому районам.

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Анна Егорова