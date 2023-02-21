Погода на Кубани ухудшается из-за действия мощного циклона

Погода в Краснодарском крае ухудшается из-за продолжения действия мощного циклона, врезультате столкновения тепла и холода усиливается ветер. Об этом сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (КЦГМС).

В период 17.00-21.00 и до конца суток во вторник, а также в ночь на среду в порту Туапсе ожидается сильный тягун. Высота волн будет достигать 4.5 м. На юго-западных притоках реки Кубань в Горячем Ключе, Северском и Абинском районах, на реках в Апшеронском и Белореченском районах, а также на Черноморском побережье ожидаются подъёмы уровней воды местами выше опасных отметок. В горах Сочи лавиноопасно.

Мощный циклон бушует на Кубани уже несколько дней. По данным синоптиков, сейчас вихрь медленно смещается на восток, вызывая сильные осадки, сходы лавин, поднятие уровня воды в реках и оползни. В среду циклон постепенно переместится на Урал и в Западную Сибирь, а южный регион окажется во власти антициклона. «Этот процесс сопроводится мощным похолоданием, ведь в зоне высокого давления усилится ночное выхолаживание атмосферы, но зато на какое-то время осадки практически полностью прекратятся», - уточняет КЦГМС.

Михаил Волкодав

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