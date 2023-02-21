Сбербанк обжаловал отказ СК «Кубань» во взыскании 888 млн рублей с краевых структур

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд принял к производству жалобу Сбербанка на отказ строительной компании «Кубань» во взыскании с краевых структур 888,5 млн руб. убытков, понесенных в ходе исполнения двух государственных контрактов по строительству перинатального центра в Сочи. Об этом сообщается в картотеке инстанции.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Краснодарского края отказал строительной компании во взыскании этой суммы с ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края», а также регионального департамента строительства.

Контракты были заключены в 2014 и 2016 годах, по ним подрядчик обязался выполнить строительные, монтажные и иные работы, обеспечивающие ввод и эксплуатацию медицинского центра. При этом, как говорится в решении суда со ссылкой на договор, стороны определили, что цена контрактов будет составлять 2,2 млрд руб. и является неизменной.

Как следует из материалов дела, по контракту были оплачены работы на 1,8 млрд руб. В 2017 году управление пыталось расторгнуть договор в одностороннем порядке, однако СК «Кубань» обжаловала это решение. Тогда суд установил, что сроки выполнения работ затянулись по причине того, что учреждение неоднократно вносило изменения в проект, а это влекло за собой проведение экспертизы и приостановку работ, в чем не было вины подрядчика. Спустя время сама СК «Кубань» решила разорвать договор, обосновав это тем, что долгое время не получала техническую документацию, а это препятствовало продолжению строительства, и в итоге подрядчик часто просто простаивал.

Согласно позиции СК «Кубань» заявленные убытки сложились из расходов на зарплату сотрудникам, оплаты стройматериалов, аренды техники, а также кредитов и банковских гарантий. Суд провел две экспертизы, которые не смогли однозначно подтвердить все заявленные претензии, и постановил, что все понесенные затраты подрядчика были включены в стоимость оплаченных работ и убытками не являются.

СК «Кубань» являлась застройщиком перинатального центра в Сочи. Заказчик — ГКУ «Главного управления строительства Краснодарского края». Сдать объект планировалось в 2016 году. В 2017-м контрольно-счетная палата Краснодарского края выявила нарушения при строительстве центра и направила результаты проверки в правоохранительные органы. В том же году этот контракт с СК был расторгнут, а стройкомпания начала процедуру банкротства. Ставшее долгостроем медучреждение открыли в декабре 2018 года. Объект сдал новый подрядчик — НАО «Оргтехстрой», общая сумма финансирования проекта составила 3,7 млрд руб.

Конкурсный управляющий банкротящейся строительной компании Алексей Тапеха пояснил «Ъ-Кубань», что интерес Сбербанка в обжаловании связан с тем, что отказ СК во взыскании убытков препятствует возврату ранее выданных строителям кредитов. Кроме того, управляющий добавил, что и сам подал апелляционную жалобу. Основанием для нее стали экспертные заключения, положенные в основу судебного акта, которые он считает противоречивыми. Он также сообщил, что в настоящий момент компания не может в полном объеме рассчитаться по зарплате более чем 300 работниками, что в первую очередь заставляет его добиваться взыскания.

Подробнее о деле – в материале «Простой за свой счет».

Михаил Волкодав

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