Глава Кубани поддержал идею Путина о создании госфонда для помощи семьям погибших на СВО

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поддержал предложение президента о создании государственного фонда для персональной помощи семьям погибших участников спецоперации. Об этом президент заявил в послании Федеральному собранию.

«Безусловно, это правильное и важное решение. Мы со своей стороны сегодня оказываем необходимую помощь родственникам мобилизованных и добровольцев — не оставляем без внимания ни одну семью»,— отметил Вениамин Кондратьев.

Глава Кубани напомнил, что за каждой семьей погибшего закреплен сотрудник муниципальной администрации. Родственникам военных оказывают помощь в решении личных и бытовых проблем, а также вопросов, связанных с лечением, устройством детей в школу или детский сад.

Татьяна Ручкина

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