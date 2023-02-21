Александр Архипов назначен руководителем Самарской таможни

Александр Архипов назначен новым начальнике Самарской таможни. Информация о руководителе размещена на официальном сайте ведомства.

Выпускник Самарского государственного технического университета и Современного гуманитарного института работает в таможенных органах с июня 1993 года. В 2002 году Александр Архипов был назначен первым заместителем начальника Самарской таможни. С января 2011 года по декабрь 2013 года он уже занимал пост руководителя Самарской таможни. После этого Александр Архипов в течением девяти лет работал первым заместителем начальника Приволжского таможенного управления.

Предыдущий начальник Самарской таможни Владимир Данченков возглавил таможню в Карелии.

Андрей Сазонов