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Коммерсантъ FM
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Путин: надо убрать межведомственные противоречия и прочую чушь

Президент Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что сейчас изменения в экономике — это «жизненная необходимость», и все ведомства должны работать над этим. Он призвал «убрать любые межведомственные противоречия и прочую чушь».

По мнению господина Путина, «все для дела, все для результата должно быть все нацелено». Он считает, что «вклад каждого в общий успех — вот что важно». «Надо убрать любые межведомственные противоречия, формальности, недомолвки и прочую чушь... Успешный старт российских компаний, небольших семейных предприятий — это уже победа, открытие современных заводов и километров новых дорог — и это победа, новая школа или детский сад — это победа. Научные открытия или технологии — это, конечно, тоже победа»,— уверен президент.

В феврале 2022 года Минцифры получило «добро» премьер-министра Михаила Мишустина на отказ от излишних формальностей при цифровизации госаппарата ради ее результативности. В частности, ведомствам предоставили большую самостоятельность в корректировке программ цифровой трансформации. Минцифры также предлагало еще больше сократить административные барьеры.

Лаура Кеффер

Онлайн: послание Владимира Путина Федеральному собранию

Онлайн: послание Владимира Путина Федеральному собранию

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