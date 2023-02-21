В Краснодаре на проект благоустройства территории вдоль Карасунских прудов выделили 20 млн рублей

В Краснодаре разработают проект благоустройства территории вдоль семи Карасунских прудов — от Комсомольского микрорайона до улицы Селезнева. На эти цели из городского бюджета направят почти 20 млн руб. Такое решение приняли на 54-м очередном заседании гордумы, сообщает пресс-служба мэрии.

«Самый ожидаемый в городе проект, наша уникальная природная территория. И мы должны обязательно сохранить то, что есть. Первый этап — земельные участки около семи прудов. С этого начнем, а затем продолжим в едином стиле»,— прокомментировал Евгений Наумов.

На заседании гордумы также приняли решение о выделении средств на софинансирование работ по благоустройству сквера «Изумрудного». Из муниципального бюджета выделят около 15% от стоимости, остальные средства поступят из регионального бюджета.

Эта зеленая зона будет создана на земельном участке, ограниченной улицами 9-й Тихой, 5-й Дорожной и Ейским шоссе. Площадь нового сквера составит 44,5 тыс. кв. м. Проект благоустройства сквера уже прошел госэкспертизу. Согласно ему, на территории зеленой зоны планируется высадить новые деревья и кустарники, проложить сеть тротуаров, установить детские игровые и спортивные площадки, а также создать по периметру сквера велодорожку.

Татьяна Ручкина

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