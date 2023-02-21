В Челябинске в суд передано дело о телефонном мошенничества на 8 млн рублей

Центральный районный суд Челябинска рассмотрит уголовное дело 29-летнего жителя Москвы, обвиняемого в телефонном мошенничестве в составе организованной группы. Преступники похитили около 8 млн руб. у трех жительниц Челябинской области, сообщает ГУ МВД России по региону.

По версии следствия, фигурант обеспечивал техническую возможность подмены телефонных номеров, с которых звонили соучастники: для потенциальных жертв мошенничества они начинались с цифр «495», «498» и «499». Злоумышленники представлялись сотрудниками банков и служб безопасности, сообщали о неправомерных списаниях денег или оформлении кредита, а затем убеждали собеседников перевести средства на «безопасный счет». Для подмены фигурант на подставных лиц составлял договоры об аренде абонентских номеров с организациями, предоставляющими услуги телефонной связи. Соучастники звонили с них не только жителям Челябинской области, но и других регионов РФ.

Мужчину задержали в Москве оперативники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области. При обыске у него изъяли печати и учредительные документы номинальных организаций, платежные документы, переписку с соучастниками в мессенджере. Он обвиняется в совершении семи эпизодов по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 (покушение на мошенничество), ч. 3 и 4 ст. 159 (мошенничество), п. «б» ч.2 ст. 173.1 (незаконное образование юридического лица), п. «в,г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Во время следствия было арестовано имущество обвиняемого на сумму более 4,8 млн руб. Это средства на счете, сотовый телефон и ноутбук. В отношении сообщников фигуранта предварительное следствие продолжается.