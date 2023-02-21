Барнаульский завод мехпрессов наладил выпуск колесных дисков

На Барнаульском заводе механических прессов выпустили первые образцы колесных дисков для крупной и сельскохозяйственной техники. Они прошли проверку на качество, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«В 2023 году предстоит завершить наладку линий покраски и катафореза на колесном производстве - это автоматизирует процесс и приведет к повышению объемов выпуска продукции», - сообщил руководитель предприятия Сергей Ферапонтов. В будущем завод начнет выпуск другого кузнечно-прессового оборудования: гидравлических прессов, листогибов, пресс-ножниц.

Барнаульский завод механических прессов был основан в 1941 году и является одним из крупнейших в России производителей кузнечно-прессового оборудования. Осуществляет экспорт прессов за границу, продукция была поставлена в 63 страны мира. Из данных сайта предприятия следует, на заводе произведено 260тыс. единиц оборудования.

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Лолита Белова