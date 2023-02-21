Путин: те, кто встал на путь предательства, понесут ответственность

Президент России Владимир Путин заявил, что те, кто встал на путь предательства страны, понесут ответственность по закону. При этом он подчеркнул, что власти не намерены организовывать «охоту на ведьм».

«Кто встал на путь прямого предательства, совершает террористические и иные преступления, понесет ответственность по закону. Но мы никогда не будем уподобляться киевскому режиму и западным элитам, которые занимаются и занимались раньше охотой на ведьм»,— сказал Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

Российский президент отметил, что власти не будут «сводить счеты» с теми, кто «отступился от родины», однако это останется «на их совести». «Главное, что граждане России дали им моральную оценку»,— подчеркнул глава государства.

Вместе с тем, по словам господина Путина, ответственность за разжигание конфликта на Украине и за жертвы, к которым он привел, лежит на Западе и «киевском режиме».

Лусине Баласян