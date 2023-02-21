Школьницу в Петербурге госпитализировали с тяжелым отравлением угарным газом в ванной

В Санкт-Петербурге 12-летняя девочка отравилась угарным газом в ванной, ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Следком проводит техническую судебную экспертизу, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 20 февраля в квартире одного из домов на улице Зайцева в Кировском районе. Девочка во время нахождения в ванной потеряла сознание, после чего мать вызвала бригаду скорой помощи. В настоящее время ее состояние оценивается как удовлетворительное, пострадавшую перевели из реанимации в общее отделение.

В ходе проверки следователи зафиксировали нарушение установки и эксплуатации газового оборудования, изъяли газовую колонку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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