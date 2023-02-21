Глава Минцифры РФ провел рабочую встречу с губернатором Прикамья

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провели рабочую встречу. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, стороны обсудили развитие телекоммуникационной инфраструктуры, а также практическое применение информационных систем, которые были разработаны в крае, и ряд других вопросов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Пермского края Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Дмитрий Махонин сообщил о ходе реализации в регионе планов по строительству базовых станций сотовой связи стандарта 4G в населенных пунктах с численностью жителей от 100 до 500 человек. В частности, в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» и регионального проекта «Развитие информационного общества» за 2021–2022 годы связью было обеспечено 124 села и деревни, в которых проживает свыше 34 тыс. человек. «В соответствии с квотой, установленной Минцифры РФ, до конца 2023 года в рамках проекта планируется установить базовые станции сотовой связи в 51 населенном пункте Пермского края. Ранее жители отдали свои голоса за эти населенные пункты на портале госуслуг»,— рассказал губернатор.

Максут Шадаев отметил, что Прикамье активно развивается в части подключения населенных пунктов к связи и доступу к сети интернет, и заявил, что федеральное ведомство готово ускорить выполнение программы, чтобы еще больше жителей Пермского края имели доступ к цифровым сервисам.

Господин Шадаев также обратил внимание, что Пермский край занимает лидирующие позиции в части организации ИТ-инфраструктуры в школах: 65,5% учебных заведений Прикамья оснащены необходимым оборудованием, которое позволяет работать точкам доступа Wi-Fi и видеонаблюдению.

Депутат Госдумы РФ от региона, основатель фонда «Цифровая долина Прикамья» Антон Немкин, также принимавший участие в совещании, рассказал федеральному министру о новом законопроекте, который был подготовлен по итогам мониторинга применения мер господдержки ИТ-отрасли в регионе и многоэтапных обсуждений с айтишниками края. Проектом предлагается распространить нулевую ставку налога на прибыль для компаний, обеспечивающих кибербезопасность и управление программно-аппаратными комплексами. Сейчас этой мерой пользуются в основном разработчики программного обеспечения. «Отсутствие равной поддержки государством разных сегментов ИТ-индустрии неизбежно приведет к непропорциональному развитию одних участников отрасли в ущерб другим и к общему замедлению развития отрасли»,— считает господин Немкин.

По итогам обсуждения глава Минцифры РФ поручил профильным заместителям детально проработать другие инициативы Пермского края, рассмотренные в рамках рабочей встречи.