Бывшая фирма вице-спикера заксобрания отсудила у мэрии Екатеринбурга 10 млн рублей

ДСК «Строймеханизация», учредителям которой был зампредседателя заксобрания Свердловской области Армен Карапетян, выиграла суд у МКУ «Городское благоустройство» о выплате денег по муниципальному контракту за ремонт дорог. Арбитражный суд региона взыскал с властей Екатеринбурга 10,2 млн руб. задолженности, а также почти 1 млн руб. неустойки. В пользу МКУ «Городское благоустройство» компанию обязали выплатить штраф в размере 100 тыс. руб.

Иск к МКУ «Городское благоустройство» был подан в марте прошлого года и был связан с разрывом контракта на 180 млн руб. на ремонт 10 дорог. Городские власти отказались от услуг ДСК «Строймеханизация» из-за срыва сроков выполнения работ на улицах Викулова и Лоцмановых. РБК сообщает, что после этого, подрядчика и его директора внесли в реестр недобросовестных поставщиков.

На тот момент «Строймеханизация» уже потратила на работы более 12 млн., которые попыталась взыскать с МКУ «Городское благоустройство». Однако иск был удовлетворен частично.

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