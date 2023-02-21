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Депутаты приняли первые в 2023 году поправки в бюджет Нижнего Новгорода

Дума Нижнего Новгорода поддержала поправки в городской бюджет на 2023 год на заседании 21 февраля. Доходы увеличены на 3,5 млрд руб., до 52,1 млрд руб., расходы – на 4,3 млрд руб., до 55,2 млрд руб. Дефицит, таким образом, составит 3,1 млрд руб.

Поступления в казну выросли за счет 3,5 млрд руб. межбюджетных трансфертов и 3,9 млн руб. собственных доходов города. В частности, средства планируется направить на программу по благоустройству города «Формирование комфортной городской среды» (1 млрд руб.), содержание и ремонт дорог (1 млрд руб.) и реконструкцию станции аэрации (829 млн руб.).

Елена Ковалева

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