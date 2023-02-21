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Коммерсантъ FM
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В Дербенте убит президент лиги NFC по грэпплингу

Видади Марданов, президент лиги NFC и чемпион мира по грэпплингу и джиу-джитсу, был застрелен в Дербенте рядом со своим домом. В промоушене NFC считают, что инцидент произошел из-за бытового конфликта.

«Мы приносим соболезнования родным и близким. Насколько нам известно, один из подозреваемых уже задержан»,— сказал собеседник ТАСС в промоушене NFC.

«РИА Новости» в пресс-службе Следственного комитета России (СКР) рассказали, что в Видади Марданова стреляли из охотничьего ружья. Инцидент мог произойти в ходе массовой драки между жителями Махачкалы и Дербента.

СКР возбуждено уголовное дело. Задержан 27-летний житель Дербента.

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