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Объем инвестиций в инфраструктуру Кисловодска увеличится в три раза в 2023 году

В текущем году на территории Кисловодска планируется реализация инвестпроектов на сумму в 15 млрд руб., что в три раза превышает показатели прошлого года, сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на градоначальника Евгения Моисеева.

«Среди больших проектов, которые планируется завершить в 2023 году, — пансионат на пр. Ленина, клиника им. Святителя Луки, гостиница по ул. Римгорской, санаторий "Кисловодск", школа на 1 тыс. мест на ул. Замковой и др.», — рассказал руководитель администрации.

ТАСС уточняет, что 10 млрд руб. будет вложено в строительство и реконструкцию восьми санаториев, гостиниц и пансионатов на 1 тыс. коечных мест.

В 2022 году в Кисловодске было реализовано 11 инвестпроектов на 4,5 млрд руб.

Анастасия Назарова

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