Заведующего отделением больницы в Глазове подозревают в получении взяток за операции

В Удмуртии под домашний арест заключили 62-летнего заведующего отделением больницы в Глазове. Пожилого мужчину подозревают в мошенничестве и получении взяток (ч. 3 ст. 159, ч. 1 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Так, по данным следствия, мужчина незаконно получил от двух пациентов деньги в размере 15 тыс. руб. Взятка предназначалась за проведение хирургических операций.

В рамках расследования допрашиваются свидетели, истребована медицинская документация, а также назначены медицинские судебные экспертизы.