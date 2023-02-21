«Зенит» проведет в Стамбуле благотворительный матч со столичным «Фенербахче»

Петербургский футбольный клуб «Зенит» 23 марта проведет в Стамбуле благотворительный матч со столичным «Фенербахче». Об этом рассказал гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев, передают РИА Новости.

Всего средства с него пойдут на помощь пострадавшим от землетрясений в Турции, которые произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны. В результате трагедии погибли более 41 тыс. человек.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что добровольцы петербургского спасательного отряда «Экстремум» завершили работу в Турции.

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