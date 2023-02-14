Добровольцы петербургского спасотряда «Экстремум» завершили работу в Турции

Поисково-спасательный отряд «Экстремум» из Санкт-Петербурга, выезжавший для ликвидации последствий землетрясения в Турцию, завершил свою миссию в республике, сообщили представители отряда в соцсетях. В город добровольцы вернулись авиарейсом в ночь с 13 на 14 февраля.

«Расчетным днем прибытия нашей команды домой был вечер вторника, однако фактически стало ясно, что их работа будет завершена чуть раньше, с началом тотальных разборов зданий при помощи тяжелой техники. Turkish Airlines вновь пошли навстречу и смогли организовать максимально быстрый транспортный коридор домой»,— говорится в сообщении в официальной группе отряда «ВКонтакте».

«Экстремум» работал на разборе завалов в городе Адыяман. В составе отряда в Турции работало 30 человек. Среди них кинологи, пожарные спасатели, высотники и психологи.

Сегодня также стало известно, что свою группировку спасателей из Турции выводит МЧС РФ.

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