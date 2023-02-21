«Матч обещает быть голевым»

Вечером 21 февраля будут сыграны два матча самого престижного европейского футбольного турнира. Игры пройдут в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. На знаменитом стадионе «Энфилд» «Ливерпуль» принимает мадридский «Реал». Второй матч состоится во Франкфурте-на-Майне, где клуб «Айнтрахт» сыграет с лидером чемпионата Италии «Наполи». Шансы команд оценивал спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок Хвича Кварацхелия (справа).

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Игрок Хвича Кварацхелия (справа).

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Самая яркая вывеска дня в Лиге чемпионов — это матч «Ливерпуль»—«Реал». Еще бы, ведь в прошлом сезоне команды играли в финале. Хотя если смотреть правде в глаза, то сейчас клубы далеки от своих лучших кондиций. «Сливочные» почти упустили чемпионство, а команда Юргена Клоппа в АПЛ вообще на восьмой позиции, то есть вне зоны еврокубков. Так что Лига чемпионов для этих суперклубов — последний шанс реабилитироваться перед болельщиками.

В домашней встрече в Англии шансов на победу чуть больше у хозяев, считает амбассадор букмекерской компании «Лига ставок», комментатор, телеведущий Евгений Евневич: «Сейчас Клопп сумел вернуть плюс-минус команду. Месяц назад я бы даже рубля не поставил на "Ливерпуль", а сейчас все может случиться, учитывая проблемы в том числе "Реала". Помимо отсутствия Тони Крооса и Орельена Чуамени, там проблемы еще с левым флангом защиты уже не первую неделю у "Реала", и там, скорее всего, сыграет Антонио Рюдигер. То есть у "Реала" не все так хорошо с составом».

На победу «Ливерпуля» «Лига ставок» дает коэффициент 2,4, на успех «Реала» в гостях — чуть выше 3. При этом многие эксперты уверены, что ждать обилия голов от этой игры не стоит. На то, что в матче будет забито два мяча или меньше (так называемый тотал меньше 2,5), идет коэффициент 2,14.

Стоит сказать, что на дистанции двухматчевого противостояния букмекеры считают фаворитом «Реал». Но футбольный аналитик Константин Клещев уверен, что шансы команд равны: «Здесь 50 на 50, мне кажется. Скажем так, "Ливерпуль" испытывал большие проблемы, но сейчас на подъеме. "Реал" в меньшей степени в этом сезоне страдал, но все-таки не вышел на свой прежний уровень. Вот, наверное, я так бы сформулировал состояние двух команд перед первым матчем».

Выход «Мадрида» в следующую стадию турнира «Лига ставок» оценивает коэффициентом 1,75 против ставки 2,15 на «Ливерпуль». Разброс в коэффициентах невелик, а вот в другом матче дня есть ярко выраженный фаворит. Сложно представить, что «Наполи», который сейчас идет к чемпионству в Италии, может проиграть «Айнтрахту» даже в гостях, считает Константин Клещев:

«Ту игру, которую показывает "Наполи" в чемпионате Италии, давно не показывали многие ведущие команды из главных европейских чемпионатов. И самое главное, что это невероятно быстрая команда.

Когда я смотрю за игрой, иногда даже считаю, за сколько секунд мяч доходит от штрафной "Наполи" до штрафной соперника. Иногда фантастические скорости — 3-4 секунды, и уже опасность возникает у ворот соперника».

На победу «Наполи» коэффициент 2,21, успех «Айнтрахта» идет за 3,45. Есть еще одно пари, на которое рекомендует обратить внимание амбассадор «Лиги ставок» Евгений Евневич: «Все говорят про Хвичу Кварацхелия, я восхищаюсь, обожаю его, мне безумно нравится, как он играет. Но человек, который делает результат, футболист мирового уровня, наверное, в топ-10 мира сейчас — это Виктор Осимхен. И, скорее всего, он забьет».

На то, что Виктор Осимхен забьет «Айнтрахту», можно поставить с коэффициентом 2,2. Гол Хвичи Кварацхелии, который тоже сейчас в полном порядке, идет за 2,9. Кстати, этот матч обещает быть голевым. Коэффициент на то, что обе команды забьют, в «Лиге ставок» невелик — всего 1,64, но и вероятность такого исхода серьезная.

Посмотреть игру «Айнтрахт»—«Наполи» можно на спутниковом канале «Футбол 1». Федеральный же спортивный канал «Матч ТВ» выбрал для показа игру «Ливерпуль»—«Реал». Оба матча начнутся в 23:00.