В Саратове сотрудница колледжа получила условный срок за взятки от студентов

Сотрудница саратовского колледжа признана виновной в получении взяток (шесть эпизодов) и одном мелком взяточничестве. Об этом сообщает СУ СК.

Установлено, что на протяжении четырех лет сотрудница колледжа получала взятки от студентов за сдачу зачетов и экзаменов по различным предметам и написание дипломных работ. Общая сумма полученных средств более 190 тыс. руб., их перечисляли студенты и их родители.

Противоправные действия выявили сотрудники ОЭБиПК УМВД России по Саратову. Подсудимой назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью ее лишать не стали.

Марина Ковалева