Челябинская область получит 283 млн рублей на обновление коммунальной инфраструктуры

Фонд развития территорий выделит Челябинской области 283 млн руб. на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Соответствующие корректировки в закон о региональном бюджете на 2023-й и плановый период 2024–2025 годов одобрили члены комитета по бюджету и налогам заксобрания.

Как сообщают в областном парламенте, федеральные средства пойдут на реконструкцию очистных сооружений в Магнитогорске и Карабаше, и на строительство отдельно стоящей котельной в поселке Энергетиков в Троицке. С учетом предлагаемых изменений доходы областного бюджета составят 222,5 млрд руб., расходы — 294,3 млрд руб. Дефицит останется без изменений — 71,8 млрд руб.

Поправки в закон о региональном бюджете рассмотрят на заседании законодательного собрания 22 февраля.