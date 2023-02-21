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Саратовского студента заподозрили в даче взятки замдекана вуза

В Саратове в отношении студента одного из вузов города возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение незаконных действий). Об этом сообщает СУ СК.

По данным следствия, с октября 2016 года по август 2018 года студент передал заместителю декана по учебной работе взятку, перечислив средства на его счет. Незаконное вознаграждение предназначалось за помощь студенту в получении положительных оценок на экзаменах и зачетах, а также общее покровительство в учебном процессе.

Бывший замдекана был осужден за коррупцию ранее – ему назначено наказание в виде штрафа на сумму 800 тыс. руб. с лишением права занимать определенные должности в вузах.

С подозреваемым проводятся следственные действия.

Марина Ковалева

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