В Перми открылся первый бутик греческого бренда Togas

В пермском ТРЦ «iMall Эспланада» запустили бутик греческого бренда Togas, сообщается в группе торгового центра в соцсети «ВКонтакте». Открытие магазина состоялось 20 февраля. В бутике продается постельное белье, спальные принадлежности, кровати и матрасы, изделия из махровых тканей, столовый текстиль, шторы и домашняя одежда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Страница ТРЦ «iMall Эспланада» в соцсети «ВКонтакте» Фото: Страница ТРЦ «iMall Эспланада» в соцсети «ВКонтакте»

Как указано на сайте Togas, бренд был основан в Афинах в 1926 году, сейчас компания имеет офисы в Греции, США, России, Китае, ОАЭ, Турции и Индии. Всего у Togas на данный момент 140 бутиков и ателье в десяти странах. В Перми бренд ранее представлен не был.