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Послание президента будут транслировать в нижегородской думе и областном парламенте

В думе Нижнего Новгорода после пленарного заседания организуют трансляцию послания президента РФ Владимира Путина. Глава государства обратится к Федеральному собранию в 12:00 21 февраля.

Председатель гордумы Олег Лавричев сказал, что депутатский корпус останется смотреть трансляцию в зале заседаний, и призвал присоединиться к просмотру всех желающих.

Транслировать послание президента будут и в законодательном собрании региона. По желанию депутаты могут остаться после очередного заседания и посмотреть обращение.

Глава государства обратится с посланием в Гостином дворе в Москве. На мероприятие приглашены члены правительства, депутаты, сенаторы, общественные деятели и участники военной операции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что много времени в послании будет уделено теме военной операции.

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