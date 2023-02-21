В Петербурге стали чаще штрафовать нелегальных продавцов алкоголя

За 2022 год в Санкт-Петербурге составили 265 административных протоколов по ст. 14.17 КоАП РФ о нарушении требований к производству или обороту алкогольной продукции. При этом в 2018-м этот показатель был более чем в два раза меньше, пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на ГУ МВД по городу и Ленобласти.

В большинстве случаев штрафы оформляют за нарушения, связанные с торговлей или производством алкоголя без лицензии. В то же время аналитики сходятся во мнении, что 265 протоколов для такого большого мегаполиса как Петербург слишком мало.

«Однако замечу, что процент нелегального алкоголя в Петербурге ниже, чем в целом по России. И причина этого проста: до 90% продаж подобного товара в нашем городе совершается в сетевых магазинах, где нарушений правил оборота алкогольной продукции почти нет. Практически все случаи нелегальных продаж в Северной столице приходятся на мелкую розницу»,— рассказал генеральный директор НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский.

В конце декабря «Ъ-СПб» рассказывал, что объем производства игристых вин в Петербурге вырос на 65% с начала года.

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