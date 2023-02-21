Пожар произошел в учебном корпусе Высшего колледжа информатики НГУ

В здании Высшего колледжа информатики НГУ в Новосибирске произошло возгорание. По данным ГУ МЧС по Новосибисркой области, в 13:30 сработала пожарная сигнализация. Администрация колледжа самостоятельно эвакуировала 690 человек.

К моменту прибытия спасателей из окна здания на третьем этаже шел дым.

В 13:54 пожар был ликвидирован, сообщили в МЧС. Предварительная площадь горения составила 48 кв м. Информации о пострадавших нет. «Звенья ГДЗС продолжают поэтажно проверку кабинетов на наличие людей», - отметили в ведомстве. Причина возгорания будет установлена дознавателями МЧС.

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Анна Егорова